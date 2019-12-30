غارات أمريكية على كتائب حزب الله في العراق وسوريا تخلف 25 قتيلا

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غارات أمريكية على كتائب حزب الله في العراق وسوريا تخلف 25 قتيلا
بقلم فيصل زيان بوزيان

أعلن حزب الله، عن مقتل 25 من مقاتليه من بينهم قياديون بسبب غارات شنتهاالولايات المتحدة على قواعد الحزب بالعراق غرب البلاد

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها الرسمي، جوناثان هوفمان، الضربات كانت دفاعية بدقة وردا على الهجومات التي تتعرض لها قواتها المتمركزة في العراق ضد مايسمى بتنظيم الدولة

وفي ذات السياق، صرح مسؤول في هيئة الحشد الشعبي، جواد كاضم الربيعاوي الإعتداء خلف حوالي خمسة وأربعين جريحا و25 عشرين قتيلا


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