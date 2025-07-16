غارات صهيونية على مواقع حساسة في دمشق.. استهداف هيئة الأركان والقصر الرئاسي
بقلم النهار أونلاين
استهدفت غارة إسرائيلية مبنى هيئة الأركان السورية وسط العاصمة دمشق، في تصعيد جديد من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.
وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال استهدف القصر الرئاسي السوري ومواقع عسكرية أخرى، من بينها مبنى هيئة الأركان.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع عدد من الإصابات في الغارات على العاصمة دمشق.
ودوت انفجارات متتالية في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية أعقبها تصاعد كثيف لسحب دخان من مبنى تعرض لقصف عنيف في أعقاب غارات تحذيرية في وقت سابق اليوم الأربعاء.
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