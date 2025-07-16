غارات صهيونية على مواقع حساسة في دمشق.. استهداف هيئة الأركان والقصر الرئاسي

استهدفت غارة إسرائيلية مبنى هيئة الأركان السورية وسط العاصمة دمشق، في تصعيد جديد من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال استهدف القصر الرئاسي السوري ومواقع عسكرية أخرى، من بينها مبنى هيئة الأركان.