غارات صُهيونية عنيفة ودموية تتجدد على قطاع غزة

تجددت مساء اليوم السبت، الغارات الصهيونية العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد الليلة الدموية التي عاشها سكان القطاع أمس.

وحسب مصادر إعلامية خاصة، تتعرض غزة الآن، لقصف مدفعي مكثف على أطراف حيي الزيتون والشجاعية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الليلة الماضية كانت مأساوية وشهدت أعنف قصف على غزة. مشيرة إلى أن قطع الكهرباء والاتصال هدفه ارتكاب المزيد من المجازر وحجبها عن العالم.

فيما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 53 مجزرة منذ الليلة الماضية. وخلفت تلك المجازر 377 شهيدا في ليلة واحدة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 22 يوما، إلى 7703 شهيدا.

وأوضحت الوزارة، أن ضحايا العدوان الصهيوني، بلغ 7709 شهيدا بينهم 3595 طفلا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 19734.