غارا جبيلات.. وفد وزاري يُعاين مكان شحن خامات الحديد عبر القطار

قام وفد وزاري هام اليوم الجمعة، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، للوقوف على مدى جاهزية الخط السككي المنجمي غار جبيلات-تندوف–بشار.

وفي محطة أخرى من برنامج هذه الزيارة الوزارية، قام الوزراء رفقة السلطات المحلية بمعاينة مكان شحن أول دفعات خامات الحديد عبر القطار.

كما قام الوفد الوزاري، في المحطة الأولى من برنامج الزيارة التي جاءت للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي “بشار – تندوف – غارا جبيلات”، بمعاينة محطة قطار تندوف.

ثم قام الوفد الوزاري، رفقة السلطات المحلية، برحلة تجريبية بالقطار، انطلاقا من محطة تندوف باتجاه محطة غار الجبيلات.

ويتكون الوفد الوزاري من كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، عرقاب محمد. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وكذا وزيرة السياحة، مداحي حورية، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. والمدير العام للأمن الوطني، عالي بداوي والمدير العام الحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.