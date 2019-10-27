غارة أمريكية تستهدف “البغدادي” بسوريا في انتظار تأكيدات من تحاليل الحمض النووي

أعلنت وسائل إعلامية، عن مقتل زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية غرب سوريا.

وقالت CNN بالعربية،نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية، أن زعيم التنظيم في العراق والشام، استهدف يوم السبت في سوريا.

وأضاف الموقع، إن البغدادي فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب الأمن الأمريكي.

وأشار ذات المصدر، أن تأكيد مقتل البغدادي مرتبط بالانتهاء من تحاليل عينات الحمض النووي.

وساعدت الإستخبارات الأمريكية، في تحديد مكان زعيم “داعش”.

ومن المرتقب، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء عن إعلان كبير اليوم الأحد، له علاقة بالسياسة الخارجية.

وكتب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في تغريدة له، “أمر كبير للغاية قد حصل للتو”، دون تقديم تفاصيل.