غارسيا يضع سليماني ضمن مخططاته

يتواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني، ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين، من طرف رودي غارسيا، مدرب نادي مارسيليا الفرنسي.

وكشف موقع “le 10 sport“، أن رودي غارسيا، يضع إسلام سليماني، كخطة بديلة، في حال فشل صفقة ضم المهاجم الإيطالي ماريو باولوتيلي.

ويسعى نادي الجنوب الفرنسي، استغلال وضعية سليماني مع ناديه ليستر سيتي، للظفر بخدماته، قصد تدعيم هجومه تحسبا للموسم المقبل.

وبهذا يبقى احتمال انتقال مهاجم الخضر “لليغ1” الفرنسية، مرتبطا بما ستسفر عنه المفاوضات التي دخلها نادي مرسيليا مع نيس، بخصوص باولوتلي.

يذكر أن نادي ليستر سيتي، يسعى لبيع الدولي الجزائري إسلام سليماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 20 مليون أورو.