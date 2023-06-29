إعــــلانات
الرياضة

غاريث بال يتوج بوسام الإمبراطورية البريطانية

بقلم كريم تيغرمت
غاريث بال يتوج بوسام الإمبراطورية البريطانية
  • 20
  • 0

حظي النجم الويلزي، غاريث بال، اليوم الخميس، بتكريم خاص، أين تم تقليده وسام الإمبراطورية البريطانية.

وأستقبل غاريث بال، من أمير ويلز، الأمير ويليام، الذي قلده وسام الإمبراطورية البريطانية، عرفانا لما قدمه خلال مسيرته الكروية.

كما نشر غاريث بال، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أبدى من خلالها فخره الكبير بهذا التكريم.

رابط دائم : https://nhar.tv/P6gnk
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر