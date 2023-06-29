غاريث بال يتوج بوسام الإمبراطورية البريطانية
بقلم كريم تيغرمت
حظي النجم الويلزي، غاريث بال، اليوم الخميس، بتكريم خاص، أين تم تقليده وسام الإمبراطورية البريطانية.
وأستقبل غاريث بال، من أمير ويلز، الأمير ويليام، الذي قلده وسام الإمبراطورية البريطانية، عرفانا لما قدمه خلال مسيرته الكروية.
كما نشر غاريث بال، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أبدى من خلالها فخره الكبير بهذا التكريم.
An honour to receive my MBE from The Prince of Wales.
A very special morning surrounded by so many incredible and inspiring people. pic.twitter.com/SPAXrN2trY
— Gareth Bale (@GarethBale11) June 29, 2023
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