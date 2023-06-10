غاريث بيل يرشح مانشستر سيتي للتتويج برابطة أبطال أوروبا

رشح النجم الويلزي، غاريث بيل، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للفوز بنهائي رابطة أبطال أوروبا على حساب انتر ميلان، وتتويجهم باللقب

وكشف غاريث بيل، عن توقعاته بخصوص نتيجة هذه المباراة النهائية، أين توقع فوز السيتي بخماسية نظيفة على حساب انتر ميلان.

كما أبدى النجم الأسبق لنادي ريال مدريد، توقعه بتتويج كيفن دي بروين، بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة النهائية.

يذكر أن مانشستر سيتي، في حال تتويجه برابطة أبطال أوروبا، سهرة اليوم السبت، على حساب انتر ميلان، يكون قد حقق الثلاثية هذا الموسم.