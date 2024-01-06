غاريدو:”الفوز أمام الشلف مُستحق و له طعم خاص”

تحدث مدرب إتحاد الجزائر، كارلوس غاريدو، عن أول فوز حققه فريقه، في مواجهة أمس أمام أولمبي الشلف، برسم الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة.

وصرّح غاريدو عقب نهاية المواجهة، التي انتهت بهدف لصفر لصالح الإتحاد: “الفوز أمام الشلف له طعم خاص، والفريق استحق الفوز نظرا لما قدمه اللاعبون طيلة أطوار المواجهة”.

وأضاف غاريدو: “الفوز إيجابي لأن اللاعبون بذلوا مجهودات كبيرة طيلة الأسبوع الماضي، خاصة في الظروف التي مررنا بها مؤخرا”.

وختم غاريدو: “هذا الفوز جيد للكل الطاقم الفني، الإداري، اللاعبين والأنصار الذين تنقلوا بقوة لدعمنا”.