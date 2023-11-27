غاريدو:”الفوز أمام الهلال مهم لتحقيق الأهداف المسطرة”

ثمن مدرب إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، الفوز المحقق أمام الهلال الليبي برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح غاريدو عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الهلال التي إنتهت بثنائية نظيفة بتفوق الإتحاد:”الفوز أمام الهلال مهم نظرا للعمل الذي قمنا به قبل اللقاء”.

وأضاف غاريدو:”لم نكن موفقين في الشوط الأول وتداركنا الأمر في الشوط الثاني، وسيرنا المواجهة بكل هدوء وثقة”.

وتابع غاريدو:”صنعنا فرص سانحة للتسجيل وتمكنا من ترجمتها لهدفين، والخبرة صنعت الفارق في تسيير أطوار اللقاء”.

وأوضح ذات المتحدث:”الكل يريد التتويج بكأس الكاف، والضغط الإيجابي يولد روح الإنتصار وهذا هو هدفنا”.