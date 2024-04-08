غاريدو:”تأهلنا أمام منافس قوي ومنظم”

أشاد مدرب إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، بفوز فريقه برسم مواجهة إياب لدور الربع النهائي لمنافسة كاس الكونفيدرالية الإفريقية.

أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل صفر والتأهل لنصف نهائي كأس الكاف.

وصرح غاريدو، أمس الأحد، خلال الندوة الصحفية التي تلت المواجهة:”كنا نعلم أن مواجهة الإياب ستكون مختلفة عن لقاء الذهاب”.

وأضاف غاريدو:”حققنا تأهلا مستحقا لنصف نهائي أمام فريق قوي، وكنا مركزين لحسم التأهل، والجمهور قدم لنا قوة ساهمت في تحقيق التأهل”.