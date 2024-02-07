غاريدو:”دعمنا تعداد الفريق بصفقات جيدة تحسبا للتحديات المنتظرة”

أكد مدرب إتحاد الجزائر، كارلوس غاريدو، أن إدارة النادي، دعمت التعداد بأربع صفقات جيدة، لضمان إستمرار نسق اللاعبين التصاعدي هذا الموسم.

وصرح غاريدو، أمس الثلاثاء، للصفحة الرسمية لفريقه عبر “فيسبوك”:” الفريق أبان عن روح تنافسية كبيرة في الشطر الأول من الموسم، وبذلنا كل مجهوداتنا للفوز في كل مباراة خضناها هذا الموسم”.

وأضاف غاريدو:”لإتحاد فريق كبير، يستهدف دائما الفوز بالمباريات، وبحثنا عن أفضل الحلول المتوفرة لتدعيم مستوى الفريق بلاعبين ذوي إمكانيات كبيرة”.

وأوضح المتحدث:”تعاقدنا مع أربعة لاعبين، وهو الأمر الذي سيمنح الفريق حلولا إضافية والمنافسة ستشتد على المناصب وهو مايصب في مصلحة الفريق”.

وختم غاريدو حديثه:”بوخنشوش، بوزيدة، بلطرش، وأتيبا كلهم يمتلكون إمكانيات جيدة بإمكانهم اللعب في مختلف المناصب الهجومي، ويجب الصبر عليهم للإندماج مع الفريق”.