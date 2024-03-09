غاريدو:”مباريات الكأس دائما ماتحمل طابعا خاصا وأهنئ الجميع على التأهل”
بقلم فيصل زيان بوزيان
ثمن مدرب إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، فوز فريقه بثمانية أهداف نظيفة، أمام مستقبل الرويسات، والتأهل لثمن نهائي منافسة الكأس.
وصرح غاريدو، عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الرويسات:”حققنا نتيجة إيجابية وأهنئ اللاعبين على هذا التأهل المستحق لدور ثمن نهائي الكأس”.
وأضاف المتحدث:”مباراة الكأس تتطلب العزم و التركيز لحسمها، لأنها تحمل طابع خاص، وكان يجب التسجيل فيها من أول فرصة، والتزمنا بهذا الأمر منذ البداية لتحقيق التأهل”.
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