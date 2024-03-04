غاريدو:”مشوارنا لحد الآن موفق في كأس الكاف”

ثمّن مدرب إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، تأهل فريقه في صدارة المجموعة لكأس الكاف، للدور الربع النهائي من المنافسة.

وصرّح المدرب غاريدو، في الندوة الصُحفية التي تلت المواجهة:” هدفنا الأول دائما تحقيق النتائج الإيجابية والفوز بالمباريات”.

وأضاف المتحدث:”ختم دور مجموعات كأس الكاف في صدارة المجموعة الأولى يعد أمرا مهما بالنسبة لنا”.

كما أكد مدرب “سوسطارة”:”مشوارنا لحد الآن موفق في كأس الكاف، حققنا أربع انتصارات، تعادل وهزيمة وحيدة، والفوز أمام سوبر سبور كان ضرورياً لرفع المعنويات بعد ضغط أربع هزائم متتالية”.