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الرياضة

غاريدو:”مشوارنا لحد الآن موفق في كأس الكاف”

بقلم فيصل زيان بوزيان
غاريدو:”مشوارنا لحد الآن موفق في كأس الكاف”
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ثمّن مدرب إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، تأهل فريقه في صدارة المجموعة لكأس الكاف، للدور الربع النهائي من المنافسة.

وصرّح المدرب غاريدو، في الندوة الصُحفية التي تلت المواجهة:” هدفنا الأول دائما تحقيق النتائج الإيجابية والفوز بالمباريات”.

وأضاف المتحدث:”ختم دور مجموعات كأس الكاف في صدارة المجموعة الأولى يعد أمرا مهما بالنسبة لنا”.

كما أكد مدرب “سوسطارة”:”مشوارنا لحد الآن موفق في كأس الكاف، حققنا أربع انتصارات، تعادل وهزيمة وحيدة، والفوز أمام سوبر سبور كان ضرورياً لرفع المعنويات بعد ضغط أربع هزائم متتالية”.

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