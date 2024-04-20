غاريدو:”مواجهة نهضة بركان حاسمة والفريق سيقدم مايجب لتحقيق الفوز”

أكد مدرب إتحاد الجزائر، كارلوس غاريدو، عن جاهزية فريقه لمواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، أمام المنافس نهضة بركان المغربي.

وصرح غاريدو، اليوم السبت خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”كل المواجهات لها طعمها وطابعها الخاص، الفريقين قويان، ويريد كلاهما مواصلة مسيرته في هذه المنافسة”.

وأضاف غاريدو:”كل الفريق مركز على تقديم مباراة في المستوى وتحقيق الفوز أمام منافس قوي، في هذا النوع العالي من المنافسات”.

وتابع المتحدث:” نريد التأهل والفعالية أمام المرمى ستمكننا من الفوز، لمواصلة الطريق نحو نهائي كأس الكاف”.