تحدث مدرب إتحاد العاصمةن كارلوس غاريدو، اليوم السبت، عن المواجهة المرتقبة أمام المستضيف سوبر سبور الجنوب إفريقي.

برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح غاريدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة:”فريقنا محفز ومركز لخوض هذه المواجهة نظرا لأهميتة المنافسة القارية”.

وأضاف غاريدو:”نريد لعب المنافسة الإفريقية بمستوى عال، وفريقي محفز لهذا الشيء، خاصة أن مواجهة الغد مهمة لبقية المشوار”.

وختم غاريدو:”لأكون واضحا، اللعب خارج الديار في منافسة قارية يُلزم الفريق بمسايرة العديد من الوضعيات لتقديم أداء جيد، وسنعمل بجد لتحقيق ذلك”.