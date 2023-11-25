غاريدو:”نملك ثقافة التتويج وسنعمل على الفوز بالألقاب

كشف مدرب إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، أن فريقه يملك ثقافة التتويج بالألقاب وسيعمل على التتويج بها.

وصرح غاريدو اليوم السبت خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة إتحاد العاصمة أمام الهلال الليبي:”مجموعتنا جيدة فيها منافسين يمتلكون إمكانيات كبيرة والمباراة الأولى في دور المجموعات مهمة ونحترم منافسنا”.

وأضاف غاريدو:”هذا النوع من المباريات فيه نوع من الحظات الصعبة، لهذا حضرنا بجدية لخوض التسعين الدقيقة”.

وتابع غاريدو:”نملك ثقافة التتويج وسبق لي التتويج بكأس الكاف وسنعمل معا للتتويج بالألقاب، الفريق يعمل على تطبيق كرة جميلة وأعلم أننا نملك تعداد جيد ومحترف”.