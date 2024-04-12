غاريدو:”هنيئا التأهل لربع النهائي وسنواصل على هذا المنوال”

ثمن مدرب نادي إتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، الفوز العريض المحقق أمام المنافس في دور ثمن نهائي كأس الجزائر، نادي رائد بوقاعة، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل.

وصرح غاريدو خلال الندوة الصحفية بقاعة المؤتمرات بملعب 5 جويلية، بعد نهاية المواجهة:”أهنئ الفريق على هذا الفوز المحقق ومواصلة مسيرتنا في منافسة الكأس”.

وأضاف غاريدو:”أعتقد أن كل مباراة في منافسة الكأس تعتبر مهمة وصعبة، وتحقيق الفوز فيها يتطلب العزيمة و الإنضباط التكتيكي”.

وأوضح غاريدو:”ترشيحنا للتأهل وضمان الفوز لعامل أن المنافس ينشط في الدرجات السفلى صعب من مأمورية اللقاء، ودخل لاعبيه المواجهة بمعنويات مرتفعة”.