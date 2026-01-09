غاريدو: “التعادل أمام اتحاد العاصمة نتيجة ايجابية بالنسبة لنا”

أبدى مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، رضاه عن نتجية التعادل التي عاد بها فريقه من العاصمة، في مباراتهم الأخيرة ضد اتحاد العاصمة.

وصرح المدرب غاريدو، عقب تعادلهم بهدف لمثله ضد اتحاد العاصمة: “أظهرنا شخصية قوية، وعزيمة كبيرة ضد اتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “ّنتيجة التعادل التي خرجنا بها من مباراتنا ضد فريق اتحاد العاصمة، نتيجة ايجابية بالنسبة لنا”.

يذكر أن فريق مولودية وهران رفع رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في ترتيب البطولة، فيما بلغ اتحاد العاصمة النقطة الـ24، والتي يحتل بها المركز الثالث.