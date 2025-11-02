غاريدو: “التواجد ضمن أندية المقدمة يمنحنا حافزا للمباريات المقبلة”

أبرز مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، أهمية الفوز الذي حققه فريقه بهدف دون رد، في مباراتهم الأخيرة ضد شباب قسنطينة.

وصرّح المدرب غاريدو، عقب هذا الفوز: “من المهم دائما تحقيق الفوز والتواجد ضمن أندية مقدمة ترتيب البطولة”.

كما أوضح: “التواجد ضمن رباعي مقدمة ترتيب البطولة يعتبر حافزا معنويا للاعبينا في قادم المباريات التي تنتظرنا”.

وتابع مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو: “المواجهات المقبلة التي تنتظرنا ستكون أصعب، وسنعمل من أجل تحقيق الفوز فيها”.