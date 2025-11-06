إعــــلانات
بقلم كريم تيغرمت
غاريدو: “الفريق يسير في الطريق الصحيح ونسعى للمواصلة في هذا النسق”
أبدى مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، رضاه عن مردود فريقه لحد الآن، مؤكدا عزمه المواصلة على هذا النسق في مباراتهم المقبلة ضد مستقبل الرويسات.

وصرح المدرب غاريدو، في هذا الخصوص: “أظن أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح ونسعى للمواصلة على هذا النسق”.

كما أضاف: “هدفنا دائما الفوز، وهذا يتطلب منا أقصى حد من المجهود، والتحفيز من طرف الجميع”.

وتابع كارلوس غاريدو: “سنخوض آخر حصة تدريبية يوم غد، من أجل تحديد الأسماء التي ستكون حاضرة في مباراتنا ضد الرويسات”.

