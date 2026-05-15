غاريدو: “النهائي بين اتحاد العاصمة والزمالك سيكون قويا وصعبا على الفريقين”

تحدث المدرب الأسبق لاتحاد العاصمة، الإسباني كارلوس غاريدو، عن مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية، التي سيجمع اتحاد العاصمة، ومضيفه الزمالك المصري.

وصرح المدرب غاريدو، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “اتحاد العاصمة فريق قوي، ويملك لاعبين في المستوى بامكانيات كبيرة”.

كما أضاف: “فريق الزمالك بدوره يعتبر من أفضل الأندية، ما يجعل مباراة النهائي ستكون جد قوية، وصعبة على الفريقين”.

وتابع كارلوس غاريدو: “اتحاد العاصمة ميلك حارس المرمى بن بوط، الذي يعتبر حارس مرمى كبير، بامكانيات جد عالية، وهو دائما حاسم في المباريات الكبيرة”.

يذكر أن نهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمع اتحاد العاصمة، ومضيفه الزمالك المصري، مقرر يوم غد السبت، بملعب “القاهرة ستاديوم”.