غاريدو: “تواجد لاعبينا في تربص الخضر دليل على قيام فريقنا بعمل جيد”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، سعادته بالدعوة التي تلقاها لاعبيّه بن بوط، وبلعيد، بدعوة المنتخب الوطني.

وصرح غاريدو، في هذا الخصوص: “تلقي ثنائي الفريق أسامة بن بوط، وزين الدين بلعيد، دعوة المنتخب الوطني خبر مفرح، وأمر جد ايجابي للفريق”.

كما أضاف: “تواجد اثنين من لاعبينا في تربص المنتخب الوطني، دليل على أن فريقنا يقوم بعمل جيد، وهذا يمنح الرضى للجميع”.

وتابع كارلوس غاريدو: “تواجد لاعبينا في المنتخب الوطني، يحفز بقية التعداد، كون اللعب في المنتخب هو أهم شيء”.

يذكر أن كل من الحارس أسامة بن بوط، والمدافع زين الدين بلعيد، معنيون بالمشاركة في تربص المنتخب الوطني، والمبارتين الوديتين أمام بوليفيا، وجنوب افريقيا.