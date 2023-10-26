غاريدو: “توقف المنافسة الرسمية فرصة جيدة بالنسبة لنا”

اعتبر مدرب اتحاد العاصمة، غارلوس غاريدو، بأن التوقف الحالي للبطولة الوطنية، جاء في صالحه، من أجل ضمان أفضل جاهزية لفريقه.

وصرح غاريدو، في حوار خص به الصفحة الرسمية للاتحاد على “فايس بوك”: “توقيف البطولة ليس ايجابيا بالنسبة لكل الفرق”.

كما أضاف: “بالنسبة لي هذه فرصة للعمل أكثر مع الفريق، لضمان أفضل جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية للاعبينا”.

يذكر أن المدرب كارلوس غاريدو، لم يشرف إلى حد الآن على أي مباراة رسمية مع اتحاد العاصمة، بسبب تزامن التحاقه بالفريق مع توقف المنافسة الرسمية.