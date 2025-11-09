غاريدو: “حققنا فوزا مستحقا أمام مستقبل الرويسات”

ثمّن مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، الفوز الذي حققه فريقه بثلاثية، على حساب مستقبل الرويسات، والذي وصفه بالمستحق.

وصرّح المدرب غاريدو، عقب هذا الفوز: “فريقنا خاض هذه المواجهة ببرودة أعصاب، وكان هذا هو مفتاح المباراة”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني أظهرنا شخصيتنا، من خلال تحكمنا في سير اللقاء، وهذا ما جعلنا نحقق فوز مستحق”.

وتابع مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو: “علينا مواصلة العمل بنفس العزيمة والاصرار، وبنفس الصرامة”.