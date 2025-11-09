إعــــلانات
غاريدو: “حققنا فوزا مستحقا أمام مستقبل الرويسات”

بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، الفوز الذي حققه فريقه بثلاثية، على حساب مستقبل الرويسات، والذي وصفه بالمستحق.

وصرّح المدرب غاريدو، عقب هذا الفوز: “فريقنا خاض هذه المواجهة ببرودة أعصاب، وكان هذا هو مفتاح المباراة”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني أظهرنا شخصيتنا، من خلال تحكمنا في سير اللقاء، وهذا ما جعلنا نحقق فوز مستحق”.

وتابع مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو: “علينا مواصلة العمل بنفس العزيمة والاصرار، وبنفس الصرامة”.

