غاريدو: “حققنا فوزا مستحقا وعلينا المواصلة على هذا النسق”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، الفوز الذي حققه ناديه أمس الجمعة، على حساب فريق شباب بلوزداد لحساب البطولة المحترفة.
وصرّح غاريدو، عقب هذا الفوز، في ندوته الصحفية: “الفوز دائما مهم والجميع سعيد بالأداء والنتيجة المحققة”.
كما أضاف: “فوزنا بهذا اللقاء كان مستحقا، بالنظر للأداء المقدّم من قبل لاعبينا، وعلينا المواصلة على هذا النسق”.
وتابع كارلوس غاريدو: “تنتظرنا العديد من المباريات كوننا ننافس على ثلاث جبهات، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا للتطور أكثر”.
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