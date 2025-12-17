غاريدو: “سنخوض مباراة الشلف بتعداد ناقص”

اشتكى مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، من مشكل الغيابات التي يعاني منه فريقه، قبل مباراتهم المقبلة ضد أولمبي الشلف، لحساب الجولة الـ13 من البطولة.

وصرّح غاريدو، في هذا الخصوص: “نعاني من مشكل بعض الغيابات في تعدادنا، بسبب الاصابات والانذارات المفروضة على لاعبينا”.

كما أضاف: “عدم مشاركة بعض اللاعبين في مبارتنا المقبلة ضد الشلف، سيُتيح الفرصة لبقية زملائهم من أجل كسب وقت لعب وإظهار إمكانياتهم”.

وتابع المدرب كارلوس غاريدو: “رغم الغيابات لكني واثق من أن لاعبينا الذين سيشاركون ضد الشلف سيقدمون أفضل ما لديهم”.