غاريدو: “سنخوض مباراة صعبة ضد اتحاد العاصمة وهدفنا نتيجة ايجابية”

أكد مدرب مولودية وهران، كارلوس غاريدو، عزمه رفقة لاعبيه، على العودة بنتيجة ايجابية من العاصمة، في المباراة التي ستجمعهم بمضيفهم اتحاد العاصمة.

ونقلت الصفحة الرسمية لمولودية وهران، تصريحات غاريدو، أين قال: “ندرك أن مباراتنا أمام اتحاد العاصمة ستكون صعبة”.

كما أضاف: “أعرف الفريق المنافس، له خبرة محليا وقاريا، لكن الجميع واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وسنعمل على العودة بنتيجة ايجابية”.

وتابع كارلوس غاريدو: “سنعمل جاهدين للعودة بالنقاط الثلاث، وهدفنا الدائم هو اسعاد أنصارنا الأوفياء”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية وهران، ومضيفه اتحاد العاصمة، برسم الجولة الـ15 من البطولة المحترفة، مقررة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة (20:00) بملعب “5 جويلية”.