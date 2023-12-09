غاريدو: “علينا الحفاظ على تركيزنا والعمل لمواصلة تحقيق الانتصارات”

شدد مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، على ضرورة مضاعفت المجهودات في الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات، لحصد الألقاب في نهائية الموسم.

وصرح غاريدو، اليوم السبت، في ندوته الصحفية: “علينا الحفاظ على ترمكيزنا في كل مباراة، ونحن نعمل من أجل تحقيق الانتصارات”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “علينا العمل بجدية وثقة، تحسبا للمشوار الطويل الذي ينتظرنا خلال الموسم الجاري”.

وتابع كارلوس غاريدو: “نحن في مرحلة يتوجب علينا مضاعفت المجهودات، من أجل حصد الألقاب في نهاية الموسم”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب اتحاد العاصمة، عشية المبارة التي ستجمعهم غدا الأحد، بفريق فيوتشر المصير، برسم الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية.