غاريدو: “فوزنا أمام سطيف جاء بفضل مجهودات الجميع”

ثمّن مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، الفوز الذي حققه فريقه في مبارتهم أمام الضيف وفاق سطيف، لحساب البطولة.

وصرّح غاريدو، عقب هذا الفوز: “خُصنا مباراة جد صعبة أمام منافس قوي اسمه وفاق سطيف، والذي قدّم مستوى جيد”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “فريقنا عمل جيدا للفوز بهذه المباراة، وأهنئ الجميع على هذا الفوز، كونه جاء نتيجة عمل جماعي”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، فاز في المواجهة المتأخرة عن الجولة الـ18، والتي جمعته بالضيف وفاق سطيف، بنتيجة هدفين دون رد.