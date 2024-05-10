غاريدو :” فوزنا مستحق ونسعى لإنهاء الموسم في مرتبة مشرفة”

أبدى مدرب إتحاد العاصمة خوان كارلوس غاريدو سعادته بالفوز الذي حققه لاعبوه أمام نادي مولودية البيض، اليوم الجمعة، بملعب نيلسون مانديلا.

وقال غاريدو عن الفوز خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة “الأهم هو الفوز أمام مولودية البيض، حضرنا جيدا للمباراة و أشكر اللاعبين على تحقيق ذلك، و الفوز بالنتيجة، إلى جانب الثقة التي لعبوا بها، المنافس كان صعبا و خلق لنا عدد من الصعوبات”.

كما أضاف مدرب سوسطارة “نستحق الفوز وهو ما حققناه، نلعب كل مبارياتنا من اجل الفوز لا غير، شخصيا جهزت اللاعبين جيدا و طلبت منهم الفوز بإنهاء الموسم في مرتبة مشرفة”.

وختم “أتمنى أن في المباراة القادمة لن تكون ضربة جزاء مثلما حدث اليوم و في المباراة السابقة”.