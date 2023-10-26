غاريدو: “قمنا بعمل كبيرو في أول أسبوع لي لوضع بصمتي في الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
قدم المدرب الجديد لاتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، تقييم عام، لأول أسبوع له على رأس العارضة الفنية للفريق، كاشفا في ذات الوقت رسالته للاعبين.
وصرح غاريدو، في حوار للصفحة الرسمية للاتحاد: “في الأسبوع الأول لي مع اتحاد العاصمة، قمنا بعمل كبير، لمنح لمستي للفريق”.
كما أضاف: “في هذا الأسبوع الأول لي مع الفريق، رسالتي للاعبين ارتكزت على العمل، الانضباط، والطموح”.
وأردف: “الاتحاد فريق كبير، يملك لاعبين مميزين، ويمكن تطوير كل هذا بالعمل، الإنضباط، فريقنا توج بألقاب قارية، وطموحنا الآن هو مواصلة حصد المزيد من الألقاب، وتطوير الآداء”.
وتابع كارلوس غاريدو: “اللاعبون أبدو احترافية كبيرة في العمل، كما لمست تنظيم جيد في الفريق، وهذه الامور مهمة، وايجابية”.
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