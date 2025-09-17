غاريدو: “ما يهم في المباريات هو النتيجة وليس الأداء”

تحسر مدرب مولودية وهران، خوان كارلوس غاريدو، على الطريقة التي انهزم بها ناديه أمس الثلاثاء، على يد مولودية الجزائر.

وفشل “أبناء الحمري” في الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب “علي لابوانت” بالدويرة، في لقاء مقدم عن الجولة الـ 5، على الرغم من سيطرتهم بالطول والعرض على مجريات المواجهة، وتفوقهم العديد لأكثر من شوط.

وقال الاسباني غاريدو، حول الهزيمة: “في المباريات ما يهم أكثر هو النتيجة النهائية وليس الأداء المقدم.. الخسارة سيئة وأنا حزين”.

وواصل مدرب “الحمراوة” في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء: “قدمنا هدايا للمنافس، وارتكبنا أخطاء غير مقبولة في هذا المستوى”.

كما أبرز غاريدو، أن فريقه كان قادرا على العودة إلى وهران بالنقاط الثلاث، لولا سوء التركيز الذي أثر في النتيجة النهائية.

وختم: “أنا في الفريق منذ أسبوع فقط، سأحدث بعض التغييرات، ولابد أن نغير من عقلية الفريق لأننا لم نؤمن بأنفسنا.”