غاريدو: “مباريات الداربي تكون دائما صعبة وقوية”

اعترف مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، بصعوبة المباراة التي جمعتهم بمولودية الجزائر، معتبرا بأنها من سمات الداربي.

وصرح غاريدو، عقب تعادلهم سلبا أمام مولودية الجزائر: “الفريقان أظهرا انظباطا تكتيكيا وتركيزا كبيرين”.

كما أضاف: “هناك احترام كبير بين كلا الفريقين، ومثل هذه الداربيات دائما ما تكون جد صعبة، وقوية”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، تعادل أمس الجمعة، بدون أهداف، أمام مولودية الجزائر، برسم الجولة الـ11 من البطولة المحترفة.