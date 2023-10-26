غاريدو: “مطالبون ببذل مجهودات أكبر لاستحقاق دعم أنصارنا”

شدّد مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، على ضرورة بذل لاعبيه مجهودات أكبر، لاستحقاق دعم الأنصار الذي يعد عاملا مهما في تحقيقهم الانتصارات.

وقال غاريدو، في هذا الخصوص، مصرحا للصفحة الرسمية للفريق: “في جميع الأندية الكبيرة على غرار اتحاد العاصمة الأنصار يعتبرون الحلقة الأساسية”.

وأوضح: “الأنصار يمكنهم صنع الفارق في مباريات الفريق، من خلال الدعم الكبير والايجابي الذي يقدمونه للاعبين”.

وتابع كارلوس غاريدو: “لاعبونا مطالبون ببذل مجهودات أكبر لاستحقاق دعم انصارهم، والحفاظ على ذلك لتحقيق الانتصارات”.