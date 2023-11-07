غاريدو: “مواجهة بلوزداد صعبة وسندخلها من أجل الفوز”

اعترف مدرب الاتحاد، خوان كارلوس غاريدو، بالصعوبة الكبيرة التي تنتظر تشكيلته يوم السبت المقبل، بمناسبة الداربي أمام شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ 5 من البطولة.

ووصف التقني الاسباني مباراة السبت بـ”المهمة” أمام فريق كبير وبطل الجزائر، مضيفا بأن الشباب يملك فرديات جيدة وفاز بالبطولة ولعب في رابطة الأبطال.

مضيفا في ندوته الصحيفة التي عقدها اليوم الثلاثاء. بقاعة المحاضيرات التابعة لملعب 5 جويلية: “ستكون مباراة صعبة. ولكننا محفزون وفي المستوى العالي لا يمكنك سوى أن تقدم كل شيء”.

كما أوضح غاريدو، في المقابل، بأن فريقه سيواجه صعوبات أمام الشباب. ولكنّه جاهز لكل الاحتمالات، وختم: “سنلعب بإمكانياتنا ولدينا الرغبة في الفوز.. الرغبة مهمة كثيرا بالنسبة لفريقنا”.