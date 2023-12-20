غاريدو: “مواجهة فيوتشر جد مهمة وهدفنا ضمان التأهل”

أبرز مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، أهمية مباراةتهم المقبلة أمام نادي فيوتشر المصري، مؤكدا عزمهم على تحقيق التأهل.

وصرح غاريدو، للصفحة الرسمية للاتحاد: “مواجهة نادي فيوتشر جد مهمة بالنسبة لنا، وهدفنا الأساسي هو ضمان التأهل”.

كما أضاف: “قدمنا إلى حد الآن مشوار جد موفق في هذه المنافسة، ونحن الآن أمام مباراة جد مهمة، وصعبة، أمام فريق قوي”.

وتابع كارلوس غاريدو: “تعدادنا يتواجد في معنويات جيدة، بالنظر لمردودهم في المباريات الثلاثة الأولى من هذه المنافسة”.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، ومضيفه نادي فيوتشر المصري، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، مقررة اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.