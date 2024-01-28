غاريدو :”نستحق الوصافة وأشكر اللاعبين على الفوز أمام مقرة”

ابدى مدرب إتحاد العاصمة خوان كارلوس غاريدو سعادته الكبير بعد قيادة لاعبيه للفوز أمام الضيف نجم مقرة و احتلال مرتبة الوصافة.

وقال كارلوس غاريديو خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي “الفوز سيقدم لنا دفعة قوية من أجل إتمام مهمتنا على أتم وجه، سنعود إلى العمل و نركز على الجانب التكتيكي والبدني لأن البطولة لازالت طويلة، صحيح سنجد عدد من الصعوبات مستقبلا”.

كما أضاف غاريدو “سنعمل على مواصلة التألق و سنبقى متحدين، لأنه لا يزال ينتظرنا عمل كبير في الشق الهجومي و الدفاعي”.

كما ختم مدرب سوسطارة ” أشكر اللاعبين كثيرا على المستوى الذي قدموه و النتيجة التي حققوها”.

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