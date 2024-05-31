غاريدو: “هدفنا الفوز باللقاءات الأربعة المتبقية”

عبّر مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، عن حسرته الشديدة، عقب الهزيمة المفاجئة التي مني بها الفريق، أمس الخميس، أمام نجم بن عكنون.

وانهزم الاتحاد بثنائية نظيفة، على أرضية ميدان ملعب 20 أوت 55. على يد نجم بن عكنون، في لقاء متأخر عن الجولة 23، الأمر الذي رهن حظوظ الفريق في ضمان مركز قاري.

وقال التقني الاسباني: “كنا نريد الفوز، ولكن للأسف لم ننجح في ذلك رغم أن اللقاء مهم.. سيرنا الشوط الأول جيدا، وعجزنا عن التسجيل، في حين أن المنافس نجح في التسجيل من أول فرصة، وهو ما تكرر في الشوط الثاني”.

وأبرز غاريدو، بأن ناديه يعول على التعويض فيما تبقى من لقاءات البطولة (3 جولات ولقاء متأخر)، وقال: “لسنا سعداء، لأننا كنا نريد النقاط الثلاث. وفي كرة القدم هناك أوقات صعبة، يجب أن نكون محترفين”.

قبل أن يستدرك مدرب اتحاد العاصمة: “علينا أن نقدم كل شيء، تبقت أمامنا 4 لقاءات، علينا الفوز بها”

وختم غاريدو: “علينا أيضا أن نجد تفسيرات لما حدث في لقاء بن عكنون. صحيح أننا مررنا بفترات صعبة، ولكن يجب أن نقدم كل شيء ونعمل بجد، لأن أنصارنا يطالبون دائما بالانتصارات”.