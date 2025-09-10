غاريدو يحلّ بوهران لمباشرة مهامه في تدريب “الحمراوة”

التحق المدرب الجديد لفريق مولودية وهران خوان كارلوس غاريدو، رفقة مساعده أوليفا غونزاليز خافيير، بمدينة وهران.

وكان في استقبالهما بمطار أحمد بن بلة، المدير الرياضي سي طاهر شريف الوزاني، وعضو مجلس الإدارة فوزي بودالية.

ولقي المدرب الاسباني غاريدو ومساعده غونزاليز ترحيبًا حارًا من قبل مسؤولي النادي الذين أكدوا في تصريحاتهم أن هذه الخطوة هي بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفريق. معتمدين على الخبرة العالية للمدرب الإسباني لتحقيق النجاحات المنتظرة.

ويأتي وصول خوان كارلوس غاريدو بعد توقيعه عقدًا مع النادي، ليشرف على تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

ويأمل الجميع أن يسهم المدرب الإسباني في تحسين مستوى الفريق، خاصة مع التحديات المقبلة في الدوري المحلي.

ويعَدُّ غاريدو من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبيرة، ما يعزز الآمال بتقديم فريق قوي ومنافس هذا الموسم.