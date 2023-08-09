غاري أونيل مدربا جديدا لآيت نوري

تعرف الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الأربعاء، على هوية مدربه الجديد في ناديه ولفر هامبتون الإنجليزي.

وأعلنت إدارة نادي ولفر هامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على تويتر”، عن تعاقدها مع المدرب غاري أونيل.

كما يأتي قرار تعيين غاري أونيل، على رأس العارضة الفنية للفريق، بعد فسخ عقد المدرب جوليان لوبتيغي.

وسيكون على الدولي الجزائري ريان ىيت نوري، كسب ثقة مدربه الجديد غاري أونيل، لضمان مكانته الأساسية رفقة ولفر هامبتون، في موسمهم الجديد.