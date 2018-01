غاري لينكر: “محرز ليس للبيع”

وغرد الدولي الإنجليزي السابق عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “هدف ساحر من محرز، إنه ليس للبيع”.

وجاء الثناء من اللاعب السابق لنادي ليستر سيتي، نظير تألق محرز في الجولات الأخيرة من البريمرليغ، وإشاعات مغادرته ليسترسيتي.

وكان رياض محرز، قد ساهم أمس في فوز ليسترن على واتفورد بنتيجة 2-0، حيث سجل محرز، الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة.

Magical goal from Mahrez. Not For Sale.

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 20, 2018