فقال “لينكر”: “مشاركة محرز ودي بروين معا في نفس الجهة يجب أن يكون غير قانوني”.

وهي بمثابة “كناية” عن التفاهم والتناغم الكبير بين النجمين وما يشكلانه من صعوبات للفريق الخصم.

Mahrez and De Bruyne both playing on the right hand side should be illegal.

— Gary Lineker (@GaryLineker) September 28, 2019