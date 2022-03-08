غاري نيفيل: “محرز أفضل جناح أيمن في العالم”

أثنى نجم السابق للمنتخب الإنجليزي، غاري نيفيل، على الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، معتبرا اياه الأفضل في منصبه.

وصرح نيفيل، في هذا الخصوص، عبر “سكاي سبورت”: “محرز يلعب بشكل رائع، وخارق للعادة كجناح أيمن”.

كما أضاف النجم الانجليزي الأسبق: “بالنسبة لي أعتبر أفضل لاعب في العالم حاليا في منصبه كجناح أيمن”.

وجاءت هذه التصريحات من غاري نيفيل، عقب تألق رياض محرز، في مباراتهم الاخير أمام مانشستر يونايتد، أين سجل هدفين، وقاد السيتي للفوز برباعية.