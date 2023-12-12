غار جبيلات.. استخراج 250 طن حديد واستحداث 150 ألف شغل

كشف المدير العام المساعد للشركة الوطنية للحديد والصلب، بلحاج رضا، عن استخراج مالا يقل عن ربع مليون طن من الحديد الخام من منجم غارا جبيلات. مشيرا إلى أن المشروع العملاق سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل مباشر و125 ألف منصب شغل غير مباشر. وستخص منطقة تندوف وبشار بعد الانطلاق الفعلي لمشروع منجم غارا جبيلات والمشاريع المرافقة له.

كما أوضح بلحاج للإذاعة الوطنية، أن الهدف من استخراج هذه الكمية هو معرفة المنجم. و تأكيد الأرقام الاقتصادية المتحصلة من الدراسات و تجسيدها على أرض الواقع. واستعمالها في تكملة الدراسات و البحوث إضافة إلى استيراد البقية منها .

وقال المتحدث ذاته، إن الاحتياطات المنجمية تعد ورقة رابحة ضمن خطة رئيس الجمهورية للخروج من التبعية للمحروقات. خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. ومن هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية لمشروع غارا جبيلات والذي يعتبر منافسا للنفط. مؤكدا أن الجزائر بدأت في حجز مراتب متقدمة ضمن قائمة كبار الموردين للحديد.

وأضاف المتحدث أن ” مشروع انجاز مصنع معالجة خام الحديد مشروع هيكلي ضخم. وهو من أهم مشاريع رئيس الجمهورية الذي وعد بها”.

وأكد المسؤول أن مصنع معالجة خام الحديد سيساهم في تنمية الجنوب الغربي من خلال التوظيف. وتشييد الوحدات السكنية ومرافق اجتماعية. بما فيها المدينة المنجمية لغارا جبيلات والتي ستستوعب أكثر من 5 ألاف ساكن. وهذا سيعطي ديناميكية كبيرة للمنطقة. مشيرا إلى أنها ستساهم في تطوير شبكة من المؤسسات المصغرة والمتوسطة. وسيساهم في ترقية القطاعات المتعلقة بتثمين الموارد المنجمية.