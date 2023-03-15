غار جبيلات: الشروع في استخراج مليوني طن من الحديد الخام قريبا

كشف المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” رضا بلحاج. عن عن الشروع قريبا في معالجة الحديد الخام بغار جبيلات. بقدرة إنتاج تصل إلى مليوني طن في حدود 2025.

وقال بلحاج في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة إنطلاق الطبعة الأولى من فعاليات الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية. أنه سيتم الإمضاء خلال السداسي الأول لسنة 2023 مع شريك أجنبي للشروع في معالجة الحديد الخام بغار جبيلات. ما سيسمح كأول خطوة من استخراج كميات كبيرة من هذه المادة.

كما أوضح بلحاج، أن الوحدة الأولى ستقوم باستخراج ما لا يقل عن مليون طن من الحديد الخام. وبعدها ستكون هناك وحدة ثانية مع شريك أجنبي ثاني وهو الشريك الصيني. ستسمح باستخراج ما لا يقل عن مليون طن على المدى القريب. وفي آفاق 2025 سنقوم باستخراج مليوني طن من الحديد الخام من المنجم”.

للإشارة، إنطلقت الطبعة الأولى من فعاليات الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية، يوم الثلاثاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، والتي تدوم فعاليته إلى غاية الـ16 مارس الجاري.