غازي حمد يدعو الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع الكيان

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية غازي حمد إنه من العار رفع علم الاحتلال الملوث بدماء وأشلاء الأطفال وسط العواصم العربية والإسلامية.

ودعا ذات المتحدث، الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وطرد سفراء تل أبيب من أراضيها.

وأضاف أن حركته لديها الكثير لتفاجئ به الاحتلال، مبديا ثقته بقوة وصمود وتماسك الشعب الفلسطيني في الداخل وتحقيق النصر في المعركة الحالية.