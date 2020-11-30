غازي :”مع كامل إحتراماتي عنتر لا يعرف البطولة ووحدو ما يكفيش”

الرياضة
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غازي :”مع كامل إحتراماتي عنتر لا يعرف البطولة ووحدو ما يكفيش”
بقلم إسماعيل عشاش

تحدث النجم السابق لإتحاد العاصمة، عن الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق منذ بداية الموسم، وطريقة تسيير الأمور من طرف المدير الرياضي عنتر يحيى.

وصرّح الدولي الجزائري السابق لـتلفزيون “النهار” :”عنتر صديقي ولعبنا سويا في المنتخب الوطني والترجي، ولكنه لا يعرف البطولة الوطنية”.

وواصل :”أتحداكم أن تجدوا، واحدا من أبناء الفريق، على مُستوى التسيير حاليا، للأسف لا توجد رائحة إتحاد العاصمة”.

وأردف :”عنتر يحيى وحده لا يكفي، يجب أن يحيط نفسه بأبناء الفريق واللاعبين القدامى، لكي يعينوه لا أن يعرقلوه”.

وختم :”حب الفريق مفقود، يجب أن تجلب لاعبين يبكون على الفريق مثلما كنا نفعل سابقا”.


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