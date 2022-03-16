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الرياضة

غازي: “منتخب الكاميرون لن يوقف الخضر”

بقلم كريم تيغرمت
غازي: “منتخب الكاميرون لن يوقف الخضر”
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ابدى الدولي الجزائري الأسبق، كريم غازي، تفاؤله في تجاوز المنتخب الوطني لعقبة الكاميرون، والتأهل لمونديال قطر.

وصرح غازي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني يبحث عن التأهل خلال مباراته الفاصلة أمام الكاميرون”.

كما أضاف: “نتمنى أن يكون منتخبنا، حاضرا بدنيا وذهنيا خلال هاتين المواجهتين، لتحقيق الفوز في كلتا المبارتين”.

وتابع كريم غازي: “المنتخب الوطني بطل افريقيا، ولن يوقفهم منتخب الكاميرون، في بلوغ المونديال”.

رابط دائم : https://nhar.tv/CYNq4
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