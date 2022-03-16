غازي: “منتخب الكاميرون لن يوقف الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
ابدى الدولي الجزائري الأسبق، كريم غازي، تفاؤله في تجاوز المنتخب الوطني لعقبة الكاميرون، والتأهل لمونديال قطر.
وصرح غازي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني يبحث عن التأهل خلال مباراته الفاصلة أمام الكاميرون”.
كما أضاف: “نتمنى أن يكون منتخبنا، حاضرا بدنيا وذهنيا خلال هاتين المواجهتين، لتحقيق الفوز في كلتا المبارتين”.
وتابع كريم غازي: “المنتخب الوطني بطل افريقيا، ولن يوقفهم منتخب الكاميرون، في بلوغ المونديال”.
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