غازي: “منتخب الكاميرون لن يوقف الخضر”

ابدى الدولي الجزائري الأسبق، كريم غازي، تفاؤله في تجاوز المنتخب الوطني لعقبة الكاميرون، والتأهل لمونديال قطر.

وصرح غازي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني يبحث عن التأهل خلال مباراته الفاصلة أمام الكاميرون”.

كما أضاف: “نتمنى أن يكون منتخبنا، حاضرا بدنيا وذهنيا خلال هاتين المواجهتين، لتحقيق الفوز في كلتا المبارتين”.

وتابع كريم غازي: “المنتخب الوطني بطل افريقيا، ولن يوقفهم منتخب الكاميرون، في بلوغ المونديال”.