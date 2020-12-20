غازي: “هذا هو الخطأ الذي ارتكبته إدارة اتحاد العاصمة هذا الموسم”

دق اللاعب السابق لاتحاد العاصمة كريم غازي ناقوس الخطر، بالنظر للوضعية التي يعيشها الفريق هذا الموسم، معللا أسباب ذلك.

وصرح كريم غازي لتلفزيون “النهار”: “الوضع الذي يعيشه اتحاد العاصمة بداية هذا الموسم جد مؤسف، بالنظر للنائج التي سجلها إلى حد الآن”.

وأضاف: “الجطأ الذي ارتكبته الإدارة الجديد للفريق، هو تخليها عن أغلبية ركائز الفريق، واللاعبين الجدد يعيشون ضغط كبير”.

وتابع كريم غازي: “سبق لي وأن صرحت بأن البطولة الجزائرية صعبة على عنتر يحي، لعدم امتلاكه الخبرة اللازمة في البطولة الوطنية”.